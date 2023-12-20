У трех знаков зодиака исполнятся желания: Гороскоп к Новому году

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Тельца и Близнецов на вторую половину декабря. Узнайте, как эти три знака зодиака осуществят желание.

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Овен

С приближением конца года, Овны заметят, что их желания начинают осуществляться. Во второй половине декабря предстоят благоприятные возможности для реализации мечтаний. Этот период идеально подходит для постановки целей и сосредоточения на том, что вы действительно хотите.

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Телец

Тельцы, во второй половине декабря звезды настроены на то, чтобы помочь вам осуществить ваши желания. Четко представьте, чего вы хотите, и совершайте сознательные шаги на пути к этому. Энергия вокруг вас благоприятна для проявления.

Близнецы

Близнецы, вторая половина декабря – благоприятное время для осуществления желаний. Этот период будет побуждать вас к активным действиям и реализации своих мечтаний. Воспользуйтесь творческой энергетикой, окружающей вашу жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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