Большая удача или проблемы? Что ждет все знаки зодиака до конца недели: гороскоп

Неделя до 13 августа 2023 года будет богатой на события – для одних это окажется напряженное время, другим стоит сбавить темп и позаботиться о своем здоровье, а некоторые наоборот достигнут больших успехов. Еженедельный гороскоп даст руководство, как действовать, и поможет лучше понять ситуацию, в которой вы оказались.

Козерог – время отдохнуть

Козероги должны заботиться о своем здоровье и найти время для отдыха. Возможно, в последнее время вы взяли на себя слишком много обязанностей. Многие восхищаются вашей настойчивостью, но пора притормозить. Попросите друзей о помощи.

Водолей – следите за сплетнями

Вы можете почувствовать поток положительной энергии. Вы будете уверены в своих силах и полны решимости достичь цели. На горизонте появятся возможности для продвижения по службе. Следите за людьми на работе и сплетнями. Некоторые могут завидовать вам.

Рыбы – меланхолия

Рыбы будут думать о прошлом и анализировать давние события, что заметно испортит настроение. Не запирайтесь дома с коробкой мороженого, просто найдите себе новое хобби. Может, танцы?

Овен – идите в люди

На этой неделе вы можете чувствовать себя одинокими. Тоска по любимому человеку доставит вам немало хлопот. Выйдите на прогулку с друзьями и постарайтесь повеселиться. Вы встретите новых, вдохновляющих людей. Ждите хороших новостей.

Телец – грядут изменения

Тельцам нужно принять трудные решения. В основном они касаются карьеры и дальнейших планов на жизнь. Вы цените комфорт и стабильность, поэтому предстоящие перемены могут стать для вас стрессом. Старайтесь мыслить оптимистично, и все пойдет по плану.

Близнецы – пора позаботиться о своем здоровье

Стресс может негативно сказаться на вашем здоровье. Будет ощущаться усталость, а ослабленный организм будет подвержен простудным заболеваниям. Стоит немного притормозить и обратить на это внимание.

Рак – нужно дистанцироваться

Вы можете чувствовать перевозбуждение и необходимость изолировать себя. Дайте себе время подумать, чтобы эмоции остыли. Если вы поссорились со своим партнером, не бойтесь первым протянуть руку и извиниться. У одиноких Раков появится шанс найти любовь.

Лев – финансовые проблемы

Это может быть жаркое время для Львов. Возможны проблемы на работе и трудности с деньгами. Однако в свободное время сосредоточьтесь на отдыхе, чтобы переосмыслить планы. Может быть, стоит взять несколько выходных и навестить родных за городом? Это пойдет вам на пользу, и вы вернетесь с новой энергией.

Дева – не бойтесь перемен

Девы могут чувствовать потребность в переменах. Запишитесь к парикмахеру, наведите порядок в гардеробе, подумайте о косметическом ремонте комнаты. Вспомните свое старое хобби. К нему стоит вернуться, и вы будете приятно удивлены. В конце недели вас ждет сюрприз.

Весы – удача на работе

В ваших отношениях могут возникнуть разногласия и ссоры. Иногда стоит отпустить ситуацию и сосредоточиться на положительных аспектах. Это будет хорошее время на работе. Первоначальная неразбериха закончится неожиданным образом: бонусом или повышением.

Скорпион – берегите свои отношения с близкими

Возможно, в последнее время вы слишком много внимания уделяете работе и финансам. Вы отказывали себе в удовольствии и пренебрегали общением с семьей? Пришло время изменить это. Позвоните своим родственникам и пригласите их на ужин. Запланируйте короткий отдых и пригласите близких в кино или театр.

Стрелец – осторожность не помешает

Это будет хорошая неделя для Стрельцов. Вы познакомитесь с новыми людьми, добьетесь успеха на работе и, наконец, перестанете беспокоиться о деньгах. Тем не менее, будьте осторожны. Намерения некоторых окружающих вас людей не совсем искренни.

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