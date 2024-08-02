Будет много проблем! Август разрушит планы трех знаков зодиака

Август 2024 года будет отмечен ретроградным Меркурием, который окажет серьезное влияние на решения, которые мы принимаем. По словам астрологов, последний месяц лета будет полон тревог, проблем в отношениях и общего хаоса для Овнов, Близнецов и Козерогов.

Овен

Последние несколько недель для Овнов были исключительно насыщенными, но они не намерены останавливаться. Уроженцы знака начали много проектов, но не смогут их все успешно реализовать. К сожалению, период с 6 по 29 августа будет крайне тяжелым.

Ретроградный Меркурий, который нарушает общение, может принести большие проблемы. Люди, с которыми работают Овны и которые их окружают, могут иметь неискренние намерения. Уроженцы знака рискуют столкнуться с обманном, поэтому им следует внимательно относиться к обещаниям других и анализировать каждое предложение.

Близнецы

Близнецы, которые обычно полны энергии и жизненной силы, любят вызовы, приключения и используют любую возможность, столкнутся с неожиданными проблемами. Уроженцы знака привыкли быть в центре событий, они очень нуждаются в признании, жаждут комплиментов и признательности. Но вдруг они могу потерять веру в себя.

Ретроградный Меркурий, который начнется 6 августа и продлится почти до конца месяца, побудит Близнецов к небрежному подходу ко многим делам, что может навлечь на них неприятности. Им необходимо научиться смирению и принятию более мудрых и обдуманных решений. В спонтанности есть свое очарование, но в повседневной жизни нужно твердо стоять на земле.

Козерог

Осторожные и трудолюбивые Козероги могут достичь буквально любой цели, если захотят. Уроженцы знака обычно отвергают все, что может помешать успеху, особенно если перед ними открываются новые перспективы и возможности. Но в этот раз все пойдет не так.

К сожалению, окружающие могут увидеть многие вещи в совершенно ином свете. Амбиции Козерогов и желание покорить новые вершины могут разозлить других, и окружающие начнут вставлять палки в колеса уроженцам знака.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.