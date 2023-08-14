Что делает несчастными разные знаки зодиака: астрологи раскрыли секрет

Все мы иногда чувствуем себя несчастными, причем поводы могут быть совершенно разными. Иногда кажется, что все вроде бы все хорошо, а на душе плохо – тогда причину нужно искать поглубже. По словам астрологов, у каждого знака зодиака свой повод для грусти.

Овен

Овны могут быть несчастливы, потому что постоянно ищут приключений. Иногда нужно успокоиться и расслабиться, научиться ценить каждый момент.

Телец

Тельцы стремятся держать все и всех под контролем. Они должны осознать, что есть вещи, которые нельзя изменить, а люди не обязаны подчиняться желаниям уроженцев знака.

Близнецы

Близнецы подавляют свое истинное "я" из-за страха перед реакцией окружающих. Им нужно понять, что подчиняться другим не нужно: жизнь одна, и нужно осуществлять мечты.

Рак

Раки все слишком близко берут к сердцу и стараются всем помочь. Это вызывает постоянный стресс и негативно сказывается на состоянии здоровья.

Лев

Львы ставят слишком высокие цели, им нужно понизить свои ожидания. Уроженцам знака стоит найти счастье еще в чем-то, кроме профессионального успеха. Жизнь – это не только работа.

Дева

Девы берут на себя слишком много обязательств и стремятся быть идеальными. Уроженцы знака очень беспокоятся, что о них думают другие, что делает их несчастными: им нужно дать себя шанс быть свободными.

Весы

Весы стремятся к гармонии и хотят показаться дружелюбными и общительными, даже если такое поведение им в тягость. Нужно просто быть собой – не всегда нужно производить впечатление на окружающих.

Скорпион

Скорпионы постоянно стремятся к успеху и подавляют свои истинные желания. Им нужно позволить себе потерпеть неудачу, не будьте так строги.

Стрелец

Стрельцы хотят больше, чем имеют, и это съедает их изнутри. Уроженцы знака будут намного счастливее, если перестанут пытаться соответствовать стандартам, которые навязывает окружение.

Козерог

Делайте то, что вас вдохновляет, и перестаньте так сильно на себя давить. Всему свое время, спешка может только помешать.

Водолей

Водолеям нужно делать то, что позволяет им чувствовать себя удовлетворенным. То, что у них есть работа и счета, которые нужно оплачивать, не означает, что они должны отказаться от своей мечты, идите к ней!

Рыбы

Рыбы несчастны, потому что позволяют окружающим принимать решения за них. Уроженцам знака нужно определиться со своими желаниями и идти к цели.

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