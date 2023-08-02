Деньги к ним не 'прилипают': названы знаки зодиака, обреченные на финансовые проблемы

Некоторые люди не ставят на первое место в жизни материальные вопросы и не слишком заботятся о завтрашнем дне – они надеются на лучшее и верят, что все проблемы решатся сами собой. По словам астрологов, Овны,, Раки, Водолеи и Рыбы могут прилично зарабатывать, но все равно будут сталкиваться с финансовыми трудностями.

Овен хочет жить по-своему

У людей, рожденных под знаком Овна, обычно нет проблем с заработком. Они очень талантливы, умны и легко учатся новому. К сожалению, им все быстро надоедает. Овнам всегда хочется попробовать что-то новое, поэтому они часто меняют свое мнение, профессию и место работы. Начать сначала (даже с нуля) не проблема, ведь самое главное для них – это счастье и свобода. Поэтому иногда они остаются без копейки за душой.

У Рака совсем другие приоритеты

Раки – это чрезвычайно чувствительные люди, на первом месте для которых семья. Им нужно много времени, которое они могли бы проводить в кругу близких, что становится серьезным препятствием на пути к карьерному росту. Людям, рожденным под знаком Рака, нравится работать с людьми и для людей, поэтому они часто выбирают низкооплачиваемые профессии, которые, однако, позволяют им развиваться.

Водолей охотно отдает заработанное

Водолей – еще один знак, который не слишком ценит деньги, потому что всегда выбирает свободу. Как прирожденный идеалист и исключительно духовный человек, он не хочет ограничиваться материальными делами. Так или иначе, Водолей охотно выбирает профессию, связанную не столько с высоким заработком, сколько с призванием. Уроженцы знака любят учить себя и других, они становятся учеными, исследователями. Если они успешны, с радостью поделятся всем. Они занимаются благотворительностью, хотя и сами сталкиваются с финансовыми проблемами.

Рыбы ненавидят деньги

Может быть, это не совсем так, но сами Рыбы хотели бы так описать свое отношение к деньгам. Им не нравится быть зависимыми от материальных вещей. Если бы они могли, то выбрали бы абсолютную свободу – от денег, от общества, от мнения людей. Рыбы – артистичные личности, большие индивидуалисты и идеалисты. Они часто работают в творческих профессиях, где сложно получить финансовую ликвидность, поэтому привыкли к тому, что денег не всегда хватает. Впрочем, они не беспокоятся об этом, потому что верят, что однажды все наладится.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.