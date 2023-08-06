Этот знак зодиака обречен на одиночество: ему трудно найти любовь и друзей

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть один, представители которого отличаются очень сложным характером. Они недоверчивы к окружающим, держат дистанцию со всеми и скрывают свои чувства за маской. Из-за этого им трудно найти не только вторую половинку, но и друзей.

По словам астрологов, речь идет о Козерогах. Люди часто не любят их, потому что уроженцев этого зодиакального знака понят трудно. Козероги обречены на одиночество, если не поработают над собой и не определят, что является приоритетом в их жизни – любовь и семья или работа.

Из-за того, что Козероги недоверчивы, им крайне сложно выстроить отношения с другими людьми, как профессиональные, так личные. Уроженцы знака крайне критичны и упрямы, что отталкивает окружающих. Многие считают Козерогов бесчувственными и безжалостными.

Даже если уроженцам знака льстит чье-то стремление завоевать их сердце, они никогда не сделают первый шаг. Козероги жесткие и неуступчивы, ими руководит в первую очередь разум, а не сердце, поэтому они могут сознательно выбирать отношения без любви.

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