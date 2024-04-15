Гармония на огороде: выбор оптимальных соседей для роста капусты

Когда дело доходит до посадки капусты, выбор подходящих растений-соседей имеет решающее значение. UAportal рекомендует идеальных компаньонов для выращивания рядом с этим растением.

Посадка укропа рядом с капустой служит естественным отпугивателем гусениц, а также придает овощу уникальный и приятный аромат. Размещение свеклы рядом обеспечивает взаимную поддержку и питание на биохимическом уровне.

Сельдерей – это растение действует как естественный репеллент против крестоцветных блошек, которые повреждают посевы капусты и потенциально влияют на урожайность. Сильный аромат, который излучают мята и полынь, отпугивает различных насекомых, не давая им повредить капусту.

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Кроме того, рекомендуется высаживать чернобривцы рядом с капустой. Эти яркие цветы не только улучшают визуальную привлекательность ваших грядок, но и действуют как практичный защитный механизм. Они отпугивают целый ряд вредителей, таких как моль, бабочки, медведка, тля, нематоды и грибки, защищая вашу капусту.

Однако рекомендуется избегать посадки лука рядом с капустой. Эти две культуры имеют разные требования к поливу и уходу, что препятствует их росту и развитию в непосредственной близости друг от друга.

Помидоры и капуста восприимчивы к схожим вредителям, что делает их менее совместимыми соседями. Не рекомендуется высаживать их на одной грядке в открытом грунте, даже если высаживать в разные сезоны. Исключение может быть сделано для совместной посадки в теплице, при условии, что между ними будет пленочный барьер.

Тем не менее, кабачки и горох считаются безопасным выбором для выращивания рядом с капустой и могут хорошо развиваться вместе. Выращивание этих растений-спутников рядом с капустой может привести к получению большего урожая.

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