Гейзерная или капельная кофеварка: что лучше выбрать

Кофеварки являются неотъемлемой частью повседневной жизни. UAportal рассказал о различиях между капельными и гейзерными кофеварками, а также о том, как удовлетворяют разные предпочтения и практические потребности.

Способ заваривания

Капельная кофеварка использует простой метод приготовления, когда горячая вода заливается на кофейную гущу, которая затем проникает через фильтр в чашку. В гейзерной кофеварке используется уникальный метод, при котором вода нагревается в камере, создавая давление, что заставляет его подниматься вверх по трубке над молотым кофе, в результате чего кофе приобретает более сильный и крепкий вкус.

Время заваривания

В случае капельной кофеварки время заваривания может длиться от 5 до 10 минут, в зависимости от модели кофеварки и количества завариваемого кофе. Гейзерная кофеварка заваривает кофе быстрее, в среднем от 3 до 5 минут, что делает его удобным вариантом для тех, кто всегда в движении.

Портативность и размер

Капельные кофеварки, как правило, больше по размеру и не так портативны, как гейзерные. А вот гейзерные кофеварки компактны и легки, подходят для путешествий или небольших жилых помещений.

Мощность заваривания

Капельные кофеварки обычно имеют большую производительность, чем гейзерные, что делает их идеальными для тех, кому нужно приготовить большое количество кофе за один раз. Гейзерные кофеварки лучше подходят для приготовления одной или небольшого количества чашек за один раз.

Простота использования и обслуживания

Капельные кофеварки известны своим удобным интерфейсом и простотой обслуживания. Гейзерные кофеварки требуют больше внимания к деталям во время процесса очистки.

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