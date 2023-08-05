Идеальный выбор! Вот какое домашнее животное подойдет вам по знаку зодиака

Дата рождения человека влияет не только на его характер, но и "программирует" то, с каким домашним питомцем у него может возникнуть самая сильная связь, утверждают астрологи. По их словам, если сделать правильный выбор, то можно привлечь в свою жизнь удачу. Читайте детальнее!

Овнам идеально подойдут домашние ящерицы, которые, как и уроженцы знака, нуждаются в собственном пространстве и не любят излишнего внимания.

Тельцам стоит обратить внимание на кошек – эти животные, как и уроженцы знака, упрямы, и их любовь нужно заслужить.

Близнецам можно смело обзавестись попугаями, которые очень общительны и обожают внимание. Эти птицы подарят много приятных эмоций.

Ракам подойдут хомяки – характер этих животных больше всего соответствует уроженцам знака. Они не пожалеют о своем выборе.

Домашним любимцем Львов должен быть кролик. Это милое животное заставит их проявить свои лучшие качества.

Для Дев идеальным выбором будут рыбы – уроженцы знака могут часами смотреть на аквариум, любуясь захватывающим водным миром.

Весам подойдут хорьки, которые считаются очень свободолюбивыми животными. Они идеально соответствуют характеру уроженцев знака.

Загадочным Скорпионам нужно обратить внимание на канареек – эта птица заставит их стать более оптимистичными.

Стрельцам идеально подойдут хамелеоны. Эти животные могут меняться в зависимости от окружения, как и уроженцы знака.

Козерогам стоит обратить внимание на черепах. Эти двое идеально подходят друг другу.

Лучшим выбором для Водолеев станет декоративная мышь – уроженцы знака будут очарованы этими маленькими грызунами.

Заботливые и чуткие Рыбы лучше всего будут чувствовать себя в компании собаки. Она станет для них самым верным другом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.