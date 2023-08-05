К этим трем знакам зодиака в августе прикоснется рука ангела: им гарантирован успех

Август окажется месяцем исполнения желаний для трех уроженцев зодиакального круга – они будут на волне успеха. По словам астрологов, защита высших сил гарантирована Скорпионам, Водолеям и Рыбам. Вот что их ждет!

Скорпион

Скорпионы почувствуют прилив оптимизма в ближайшие дни. Они наконец забудут о проблемах, которые не давали спать по ночам, и поймут, чего на самом деле хотят от жизни. Уроженцам знака не нужно волноваться ни о чем: они под ангельской мантией, а значит, все получится!

Звезды сулят Скорпионам рост доходов, новые перспективы и счастье в любви. Если вы давно думали о смене работы или переезде, пришло время сделать этот шаг. Не бойтесь следовать своему сердцу – и мечты уже вскоре станут реальностью.

Водолей

Водолеи вновь обретут веру в свои способности в августе – они будут полны мотивации и сил. Не бойтесь ставить высокую планку: с помощью ангелов вы добьетесь всего, чего хотите. И это касается не только профессиональной сферы, но и личной жизни.

Одно из ваших самых больших желаний сбудется до конца месяца. У звезд на вас невероятные планы. Те, кто одиноки, непременно встретят свою вторую половинку – счастье ближе, чем кажется.

Рыбы

Рыбы в августе почувствуют, что хотят перемен. И это лучшее время для принятия таких решений. Не ограничивайте себя, не слушайте чужих советов, ориентируйтесь на то, что подсказывает вам ваше сердце. Наберитесь смелости и осуществите мечты.

Более того, вскоре вы встретите человека, который полностью изменит вашу жизнь . Вторая половина месяца удивит вас романтическими моментами только для двоих. Вы еще никогда не были так счастливы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.