Как без труда очистить кухонный фартук от жира: простые, но эффективные средства

Очистка кухонных фартуков от жира имеет важное значение для поддержания чистоты и гигиены. UAportal рассказал советы, с помощью которых можно без особого труда избавиться от жира.

Раствор из пищевой соды и уксуса

Из равных частей этих ингредиентов можно приготовить пасту, затем аккуратно нанести ее на жирные участки фартука. Ее следует оставить примерно на 30 минут, затем смыть теплой водой.

Лимонный сок

Лимонный сок обладает естественными обезжиривающими свойствами, что делает его отличным вариантом для удаления жира из кухонного фартука. Свежий лимонный сок можно нанести прямо на жирные пятна и оставить на несколько минут. После этого нужно прополоскать в теплой воде, чтобы удалить загрязнение.

Замачивание в моющие средства

Небольшое количество моющего средства следует смешать с теплой водой и оставить фартук замачиваться на несколько часов. После этого участки следует осторожно почистить щеткой, а затем постирать ткань в горячей воде.

Уксус

Небольшое количество неразбавленного белого уксуса следует нанести на жирные участки фартука и оставить на 15-20 минут. Затем его следует прополоскать в теплой воде и постирать, как обычно.

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