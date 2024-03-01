Как избавиться от пищевой моли: 3 полезных совета

Борьба с пищевой молью в продуктовых запасах требует практических и эффективных решений по безопасности продуктов питания. UAportal поделился полезными советами по борьбе с этими назойливыми вредителями и предотвращению их проникновения в ваш шкаф.

Домашнее средство от моли

Смешайте в бутылке с распылителем раствор из равных частей белого уксуса и воды для создания домашнего средства от моли. Это средство следует распылить внутри амбара и на полках, где находились вредители. Его сильный запах эффективно отпугивает моль и предотвращает ее возвращение. Повторное нанесение раствора каждые несколько недель или когда активность моли обеспечит постоянную эффективность.

Природные репелленты

Чтобы отпугнуть пищевую моль в амбаре или кухонных шкафах, можно использовать кедровые брусочки или пакетики с лавандой. Известно, что сильный аромат этих природных репеллентов отпугивает вредителей от заселения мест хранения продуктов. Эти средства можно разместить в ключевых местах амбара, что приведет к снижению активности пищевой моли без использования вредных химикатов.

Метод замораживания

Просто положите крупу в морозильную камеру на несколько дней, чтобы уничтожить яйца и личинки. После замораживания храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

Ранее UAportal рассказывал, как проверить семена перед посадкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!