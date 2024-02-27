Как очистить душевую лейку от налета: 3 полезных лайфхака

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут очистить душ воронку максимально просто и эффективно. Узнайте, как с помощью средств, которые всегда находятся под рукой, добиться желаемого результата.

Замачивание в уксусе

Наполните полиэтиленовый пакет уксусом и обвяжите его вокруг воронки так, чтобы форсунки были погружены в жидкость. Его следует оставить на несколько часов или на ночь, чтобы уксус расщепил отложения. После замачивания мешочек нужно вынуть и включить душ, чтобы смыть остатки средства и разрыхленный зубной налет.

Лимонный сок и паста из пищевой соды

Приготовьте пасту, смешав лимонный сок и пищевую соду до образования густой смеси. Нанесите ее на лейку и оставьте примерно на 30 минут. Естественная кислотность лимонного сока поможет расщепить налет, а абразивный характер пищевой соды будет способствовать его удалению.

Разборка для чистки

Если накопление налета значительно, душевую воронку можно разобрать для тщательной очистки. С помощью плоскогубцев следует ослабить соединение. Снятую насадку следует замочить в уксусном растворе или смеси лимонного сока и воды, чтобы растворить налет. Небольшой щеткой или зубной щеткой можно почистить отдельные форсунки и щели, чтобы обеспечить удаление всей грязи.

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