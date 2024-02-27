Как устранить неприятные запахи из одежды из секонд-хенда: 3 полезных совета

Если вас когда-нибудь разочаровывали стойкие запахи одежды из секонд-хенда, то эти лайфхаки помогут освежить вещи. UAportal поделился простыми, но действенными методами, которые пригодятся в этой ситуации.

Уксусный раствор

Приготовьте смесь из одной части белого уксуса и двух частей воды в бутылке с распылителем. Раствор необходимо распылить на необходимые участки одежды и оставить высохнуть на воздухе.

Пищевая сода

Для этого нужно положить вещицу в большой полиэтиленовый пакет с чашкой пищевой соды, закрыть пакет и оставить на 24 часа. Это позволит соде поглотить запах. После этого, одежду следует вытряхнуть на открытом воздухе, чтобы удалить излишки соды, а затем постирать, как обычно.

Солнечный свет и свежий воздух

В солнечный, ветреный день развесьте вещи на улице, чтобы использовать солнечный свет и свежий воздух. Такое сочетание помогает естественным образом устранить неприятные запахи, разрушая и рассеивая молекулы, вызывающие неприятный запах. Этот метод не только освежает одежду, но и освещает и дезинфицирует ее.

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