Как вывести пятна от йода на одежде: 3 действенных совета

Вы не знаете, как отстирать пятна от йода из одежды? UAportal рассказал о практических и простых решениях, которые помогут вам в этом.

Замачивание в уксусном растворе

Приготовьте смесь из одной части уксуса и двух частей воды в миске, достаточно большой, чтобы полностью погрузить в нее загрязненную ткань. Одежду следует замочить на 30 минут или час, чтобы уксус расщепил пятна от йода. После замачивания загрязненный участок нужно осторожно почистить щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки пятен. Выстирайте одежду обычным способом.

Перекись водорода

Промокните загрязненный участок чистой тряпкой, чтобы удалить излишки йода. Нанесите небольшое количество перекиси водорода непосредственно на пятно, обеспечив полную пропитку, и оставьте на несколько минут. Затем влажной салфеткой аккуратно промокните загрязненный участок. После этого вещи следует прополоскать под холодной водой и постирать обычным способом со стиральным порошком.

Лимонный сок и солнечный свет

Нанесите на пятно от йода свежевыжатый лимонный сок и уложите изделие под прямые солнечные лучи на несколько часов. Лимонная кислота в сочетании с ультрафиолетовыми лучами эффективно отбеливает и выводит пятна от йода. После этого одежду нужно прополоскать в холодной воде, а затем постирать в обычном режиме.

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