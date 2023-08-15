Карты сулят трем знакам зодиака неожиданные возможности: Гороскоп Таро на сентябрь

UAportal подготовил гороскоп на сентябрь по картах Таро. Трем знакам зодиака следует готовиться к новым возможностям, которые откроются в жизни.

Прогноз касается Девы, Тельца и Скорпиона. Карты Таро советуют максимально использовать трансформационные возможности, которые несет сентябрь.

Дева – Шут

Находясь на пороге нового начала, Дева олицетворяет собой невинность и спонтанность. Этот месяц побуждает вас принять неизведанное и совершить прыжок веры. Как и карта "Шут", вы стоите на краю пути и готовы исследовать неизведанные территории.

Доверяйте своим инстинктам и не бойтесь совершать ошибки. Сейчас самое время освободиться от оков рутины и открыть для себя захватывающие возможности.

Телец – Маг

Телец, символизирующий мастерство и находчивость, прекрасно сочетается с картой "Маг". В этом месяце в ваших силах воплотить свои идеи в реальность. Как Маг направляет энергию Вселенной, так и Телец способен воплотить свои желания.

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Объедините свои таланты с решимостью и наблюдайте, как в вашей жизни творится волшебство. Используйте свои творческие способности, чтобы превратить трудности в ступеньки на пути к успеху.

Скорпион – Верховная жрица

Олицетворяя интуицию и тайну, Скорпион глубоко резонирует с картой "Верховная жрица". Этот месяц призывает вас довериться своему внутреннему голосу и погрузиться в глубины подсознания.

Как и Верховная Жрица, вы связаны со скрытыми истинами и прозрениями. Уединитесь, чтобы обрести ясность и обратиться к своей интуиции. Возможно, откроются тайны, которые помогут вам глубже понять себя и особенности выбранного пути.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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