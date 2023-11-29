Лучшие партнеры и друзья: названы пять самых надежных знаков зодиака

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть пять, которых можно назвать самыми надежными – они верные друзья, партнеры и коллеги. Вы действительно можете рассчитывать на этих людей, утверждают астрологи. Речь идет о Тельцах, Раках, Девах, Весах и Козерогах.

Телец

Тельцы известны своей непоколебимой верностью и преданностью. С уроженцами знака можно почувствовать себя, как за каменной стеной. Они стараются обеспечить близким стабильность и поддержку. Представители этого знака ценят честность и держат свои обещания, что делает их отличными друзьями, деловыми партнерами и коллегами.

Рак

Рожденные под знаком Рака обладают глубоким чувством сострадания и заботы, что делает их верными, заботливыми, чуткими партнерами и друзьями. Высокий эмоциональный интеллект и развитая интуиция позволяют им понимать и поддерживать тех, кого они любят.

Дева

Девы – дотошные и внимательные к деталям люди. Они обладают аналитическим складом ума и потрясающей практичностью, что гарантирует их близким настоящую поддержку. Девы также очень старательны и всегда стремятся к совершенству. Это надежные люди не только в личных, но и в деловых отношениях.

Весы

Весам важны гармония и справедливость. Они стремятся к балансу в отношениях и хорошо справляются с конфликтами. Уроженцы знака славятся своей честностью и дипломатичностью, они отличные друзья и партнеры. Весы всегда найдут честное решение и поддержат близких в трудную минуту.

Козерог

Козероги часто ассоциируются с дисциплиной и ответственностью. Представители этого знака движимы личными амбициями и очень надежны. Они посвящают себя достижению целей и готовы приложить все усилия для счастья близких. Козерогов определенно можно назвать надежными и преданными партнерами и друзьями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.