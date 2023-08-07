'Магическая' дата 08.08.2023 перевернет жизнь четырех знаков зодиака: вот что их ждет

8 августа 2023 года, которое считают "магическим" из-за повторения цифр, станет особенной датой для четырех уроженцев зодиакального круга. Астрологи утверждают, что в жизни Тельцов, Дев, Весов и Скорпионов произойдут события, которые сильно повлияют на их будущее.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы узнают, что такое настоящий успех. Уроженцы знака давно оценили преимущества командной работы, но теперь у них появится шанс обзавестись очень влиятельными союзниками. Это даст толчок, необходимый для карьерного роста. Тельцов ждет признание и солидные деньги.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев день окажется очень насыщенным, они столкнутся с множеством вызовов, которые заставят задуматься о завтрашнем дне. Уроженцы знака пересмотрят свои приоритеты: некоторые поймут, что работу можно хоть немного отодвинуть на второй план ради поиска любви, и у них все получится.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В последнее время Весы чувствовали себя немного потерянными, но теперь они получат ответы на все свои вопросы. Уроженцы знака могут решиться на очень важный шаг, который определит их будущее. Возможно, речь идет о переезде, смене работы или браке.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы с самого утра почувствуют прилив сил и бросятся покорять новые высоты. Они продемонстрируют отличные результаты на работе, что не останется незамеченным. Уроженцы знака могут получить повышение, вместе с тем вырастут и доходы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.