Мечты сбудутся! Три знака зодиака найдут настоящую любовь в полнолуние

Полнолуние 1 августа 2023 года, которое называют осетровым, обладает огромной силой и влияет а жизнь людей. По словам астрологов, три знака зодиака ждет успех в любовной и профессиональной сфере.

Овен (20 марта – 21 апреля)

Полнолуние ознаменует для Овнов особое время – им в августе можно смело отправляться на свидания, они встретят особенного человека. Уроженцам знака стоит открыться своему партнеру, так как это будет залогом расцвета отношений. Однако следует помнить, что нельзя быть такими упрямыми, компромиссы никто не отменял. На работе Овны могут совершить карьерный рывок, вместе с тем вырастут и доходы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Осетровая Луна - феноменальное явление для зодиакального Рака, ведь она предвещает профессиональное развитие. Усилия уроженцев знака не пропадут даром и могут поспособствовать долгожданному продвижению по службе. Босс оценит их сверхурочную работу. Кроме того, одинокие найдут настоящую любовь, а те, кто в браке, будут наслаждаться романтикой в отношениях

UAportal

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Полнолуние принесет Стрельцам много любви, грядут большие решения. Те, кто одиноки, могут найти свою вторую половинку.. Те, кто в отношениях, задумаются о браке. Кроме того, полнолуние также предвещает огромный профессиональный успех Стрельцам и подтолкнет их к реализации давних планов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.