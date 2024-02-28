Moto G Power 5G (2024): утечка пресс-рендеров раскрывает интересные особенности

Любители Motorola, приготовьтесь к выходу нового смартфона Moto G Power 5G (2024). Благодаря интересной информации, которой поделился UAportal, сейчас есть взгляд на то, что может предложить новинка.

Дизайн и цветовые решения

По словам MSPowerUser, Moto G Power 5G (2024) будет доступен в двух потрясающих цветах: "Орхидея" и "Космос". Благодаря гладкому пластиковому корпусу, этот смартфон выглядит современно и стильно.

Дисплей и двойная камера

Одной из достопримечательностей этого устройства является потрясающий дисплей, который может похвастаться дизайном в стиле pinhole. Экран, диагональю 6,7 дюйма, обеспечивает эффект погружения, идеально подходящий для просмотра контента. Смартфон также снабжен двойной основной камерой, обеспечивающей четкие и детализированные фотографии.

Производительность и большой объем памяти

Moto G Power 5G (2024) не разочаровывает, когда речь идет о производительности. Работая на чипе MediaTek и в паре с 6 ГБ оперативной памяти, он обеспечивает многозадачность и эффективную работу с требовательными приложениями. С 256 ГБ памяти, у вас будет достаточно места для хранения фотографий, видео и приложений.

Улучшенные возможности зарядки

Этот смартфон поддерживает зарядку мощностью 30 Вт, что позволяет быстро пополнять заряд аккумулятора и оставаться на связи в течение всего дня. Удобство порта USB-C улучшает общий пользовательский опыт.

Дата выхода

Хотя официальная дата анонса Moto G Power 5G (2024) еще не объявлена, предположение, что Motorola может продемонстрировать это долгожданное устройство на выставке MWC 2024. Она запланирована на конец февраля.

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