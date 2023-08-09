Названы лучшие друзья по знаку зодиака: они никогда не подведут

Вы когда-нибудь задумывались, в какой компании чувствуете себя наиболее комфортно? Какой знак зодиака лучше всех вас понимает и всегда готов прийти на помощь, когда это нужно? Найти настоящего друга – испытание, но, к счастью, астрология может подсказать, где его искать. Тек, лучшими друзьями считают Раков, Стрельцов и Водолеев.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком, открыты, общительны и чрезвычайно дружелюбны. Они легко заводят новые контакты и, что более важно, умеют их поддерживать. Раки не забывают спрашивать у друзей, как у них дела и не нужна ли помощь.

Отличительной чертой уроженцев знака является их большое сердце. Как в романтических, так и в дружеских отношениях они полностью отдаются другому человеку. Раки всегда готовы прийти на помощь и поддержать в трудную минуту, даже если очень заняты. Если у вас есть друг, рожденный под этим знаком, то вы нашли настоящий клад.

Стрелец

Стрелец – открытый и честный человек, который легко завоевывает симпатии окружающих. Уже через несколько минут разговора с ним создается впечатление, что вы знали его целую вечность. Среди других знаков зодиака его отличает приятная аура и разговорчивость, которые помогают быстро расположить к себе людей. Стрелец не притворяется кем-то другим – он всегда искренний и не подведет тех, кто ему дорог.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, чрезвычайно щедры – они охотно делятся тем, что имеют, не ожидая ничего взамен. Уроженцы знака всегда готовы занять деньги, если они у них есть.

Водолеи чрезвычайно чувствительные и смотрят на мир иначе, чем другие. Благодаря этому они могут легко понимать других, ставя себя на их место. Их открытый ум и богатое воображение позволяют полностью понимать окружающих. Водолей никогда не осудит своего друга, даже если тот сделает что-то неправильное или неразумное. Он всегда будет стараться помочь, чем сможет.

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