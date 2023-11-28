Названы самые неудачные дни декабря 2023: двум знакам зодиака предстоит мрачное время

В декабре не все дни будут благоприятными – некоторые несут крайне негативную энергетику, утверждают астрологи. По их словам, двум уроженцам зодиакального круга предстоит пережить трудное время.

Нумерология декабря указывает, что им будет управлять вибрация числа 1. Для многих это может означать начало чего-то нового, переход на следующий этап или второй шанс в выбранной сфере деятельности. Нумерологическое число 1 поддерживает карьерный рост и финансовую удачу, но это его положительная сторона.

Негативная вибрация этого месяца приносит прямо противоположные эффекты. В самые неудачные дни декабря нас ждет упадок в профессиональной сфере и финансовые проблемы.

Когда самые неудачные дни в декабре 2023 года?

2 декабря – суббота;

8 декабря – пятница;

18 декабря – понедельник;

20 декабря – среда;

22 декабря – пятница;

29 декабря – пятница;

30 декабря – суббота.

В декабре неудачными будут целых три пятницы, в которые лучше следить за своими средствами и не уходить с работы раньше времени. Нервная атмосфера перед праздниками, вероятно, отразится на покупках и в выходные дни, что может привести к множеству непредвиденных расходов.

Кому нужно быть особенно осторожным в неудачные дни декабря?

Сильнее всего негативную энергию декабря ощутят два знака зодиака – Телец и Рыбы. Их ждет чрезвычайно черный месяц во всех отношениях. Судьба постоянно будет подбрасывать им препятствия.

Кого еще коснутся самые неудачные дни декабря 2023 года?

2 декабря отнимет хорошее настроение у Рыб и Раков.

8 декабря принесет Скорпионам неудачи в финансах.

18 декабря – плохой день в работе для Овнов и Тельцов.

20 декабря будет нервным для Водолеев.

22 декабря вызовет много конфликтов в жизни Рыб и Весов.

29 декабря – неудачная дата для кошелька Тельцов.

30 декабря отнимет у Козерогов всю радость.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.