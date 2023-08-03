Названы самые ревнивые знаки зодиака: они быстро теряют контроль над эмоциями

Некоторые люди болезненно ревнивы, они часто теряют контроль над своими эмоциями и могут устраивать скандалы из-за мелочей. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака – самыми ревнивыми являются Скорпионы, Раки, Львы, Девы и Овны.

Скорпион

Скорпионы чрезвычайно эмоциональны, ими часто управляют чувства. Уроженцы знака склонны к приступам ревности, потому что не доверяют людям, что, в свою очередь, приводит к ложным обвинениям. Скорпионы обычно предполагают худшее и даже могут шпионить за своим партнером.

Рак

Раки ревнивы, но умеют это скрывать. Уроженцы знака постоянно подозревают вторую половинку в неверности, хотя боятся открыто поговорить об этом. Часто Раки считают себя недостойными любви, что и является причиной внутренних терзаний.

Лев

Львы самые страстные знаки зодиака, которые привыкли быть в центре внимания и хотят, чтобы весь мир крутился вокруг них. Они очень ревнивы и стремятся к постоянному контролю избранника или избранницы. Это часто становится причиной конфликтов в паре.

Девы

Девы часто ревнуют, поскольку они очень самокритичные – если кто-то делает что-то лучше, они начинают завидовать. Уроженцы знака ведут себя так, как будто жизнь – это большое соревнование. Девы часто очень властны и могут устраивать скандалы из-за ревности.

Овен

Овны одновременно страстные и капризные, они хотят, что все было по их правилам. Уроженцы знака вспыльчивые, их действия основаны на эмоциях, даже если они этого не очень хотят. Овны не испытывают такой сильной ревности, как другие знаки, но скандалов не избежать.

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