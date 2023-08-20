Названы три знака зодиака, которые обладают 'взрывным' характером: они любят спорить

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которые обладают "взрывным" характером, что делает их крайне упрямыми, сварливыми и вспыльчивыми. С ними трудно найти общий язык, потому что они всегда хотят быть правыми. По словам астрологов, речь идет о Львах, Тельцах и Раках.

Лев

Лев – чрезвычайно гордый и мужественный знак зодиака, который идеально подходит на роль лидера. У него сильный и властный характер, из-за чего он не любит, когда кто-то выступает против него. Когда Лев убежден в своей точке зрения, может спорить до тех пор, пока оппонент не сдастся. Врожденная самоуверенность мешает уроженцам знака воспринимать критику, а значит, вместо того, чтобы делать правильные выводы, они склонны обижаться.

Телец

Хотя Телец кажется спокойным, но дела обстоят вовсе не так. Когда у него плохой день или он раздражен чем-либо, может легко устроить скандал, которому не будет конца. Уроженцы знака любят, чтобы последнее слово оставалось за ними, и дискуссии с ними могут быть действительно ожесточенными. Им свойственно упрямство: Тельцы всегда хотят добиться своего и доказать правоту. По этой причине с ними трудно общаться.

Рак

Разговоры с Раком, особенно на темы, связанные с разницей мировоззрения, могут быть очень бурными. Все потому, что люди под этим знаком зодиака в первую очередь стараются убедить других в своей правоте, а когда им это не удается, начинают скандалить. Раки "взрываются" из-за мелочей и могут наговорит собеседнику много неприятностей.

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