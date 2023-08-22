Названы три знака зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре: это сделает их сильнее

Сентябрь 2023 года принесет проблемы трем уроженцам зодиакального круга – им придется принимать тяжелые решения, которые определят будущее. По словам астрологов, в зоне риска Овны, Девы и Козероги.

Овен

Овнам столкнутся с "демонами прошлого". Один старый вопрос нуждается в срочном решении, и в этот раз уроженцам знака не удастся увильнуть. Кроме того, дадут о себе знать финансовые проблемы – нужно будет пересмотреть расходы и заметно сократить бюджет. Вероятно, у Овнов возникнут проблемы на работе. Но если они преодолеют собственные ограничения, то смогут поправить положение дел уже в октябре.

Дева

У Дев будет большая дилемма – и в каждом ответе на волнующий вопрос найдется одно "но". Обстоятельства сложатся так, что уроженцам знака придется изменить свою жизнь на 180 градусов, и речь идет не только о работе. Девам грозит разрыв отношений со второй половинкой – и это будете очень болезненный опыт. Но прежде чем сделать роковой шаг, стоит прислушаться к своему сердцу..

Козерог

Козероги получат предложение, от которого невозможно будет отказаться, и захотят бросить все, чтобы достичь своей мечты. Однако слова близких посеют семена неуверенности и беспокойства. Уроженцы знака начнут сомневаться в своей компетентности и свободе действий. Если они преодолеют страхи, то смогут достичь высот. Но для этого нужно будет вычеркнуть токсических людей из своей жизни.

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