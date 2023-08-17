Названы знаки зодиака, которые чаще всего разводятся: вот в чем причина

Астрологи считают, что знак зодиака наделяет человека специфическими чертами, которые влияют на его судьбу. Так, некоторым трудно построить долгосрочные отношения, они разводятся чаще других.

Близнецы

Близнецы прекрасно знают, чего хотят, но они очень переменчивы. Хотя уроженцы знака способны сильно любить, когда что-то идет не так или им больно, быстро теряют интерес ко второй половинке. Они могут вычеркнуть партнера из жизни, словно его никогда и не было.

Скорпион

У Скорпионов столько же недостатков, сколько и достоинств. Они могут быть по-настоящему заботливыми и внимательными. Однако если Скорпион поймет, что партнеру все равно на его жесты внимания, развода не избежать.

Дева

Девы – настоящие перфекционисты. Трудно сказать, недостаток это или преимущество. Однако этот знак зодиака может критически относиться к любым отношениям, а его требования порой нереалистичны. Если он не уверен в своих чувствах или чувствах второй половинки, быстро прекратит отношения.

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