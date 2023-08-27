Необычный тест: ваш любимый цвет расскажет, кем вы были в прошлой жизни

Оказывается, между Вселенной и нашим любимым цветом существует сильная связь. Более того, цвет, который наиболее приятен нашему глазу, может рассказать, кем мы были в предыдущем воплощении, утверждают специалисты по звездам.

А какой ваш любимый цвет? Ответьте на этот вопрос – и узнайте, какое занятие у вас было в прошлой жизни.

Белый – вы были монахом/монахиней или человеком, принявшим обет целомудрия.

Бежевый – горожанином или горожанкой, которые жили достаточно обеспеченно.

Коричневый – землевладельцем.

Черный – воином или духовником.

Фиолетовый – гадалкой или травником.

Оранжевый – ученым, исследователем, астрономом или алхимиком.

Синий – мельником, рыбаком.

Желтый – торговцем или банкиром.

Зеленый – путешественником.

Розовый – художником, актером или певцом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

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