Новая политика Android: влияние на принятие Samsung бесшовных обновлений

UAportal рассказал, что Android выступает за бесшовное обновление, впервые появившееся в смартфонах Google Pixel в 2016 году. Однако Samsung сопротивляется принятию этой новой системы. Хотя компания упорно избегала внедрения бесшовных обновлений, в обозримом будущем для нее может стать все сложнее продолжать игнорировать эту систему.

Что известно

Функция позволяет пользователям продолжать пользоваться смартфонами при загрузке и установке обновлений. Пока неактивный раздел проходит процесс обновления в фоновом режиме, пользователи могут поддерживать непрерывный доступ. При перезагрузке телефон плавно переключается на обновленный раздел.

К этому времени Samsung решила придерживаться традиционного метода обновления и избегала внедрения бесшовных обновлений. Даже последние серии Galaxy S24, флагманские устройства Samsung, не имеют этой функции. Хотя ожидалось, что Android 13 может заставить Samsung перейти на новый метод обновления, Google не сделал бесшовное обновление обязательным требованием.

Изменения

Однако, как свидетельствуют комментарии, найденные в проекте с открытым исходным кодом Android (AOSP), возможно потенциальное изменение статус-кво. Это означает, что Android готовится постепенно прекратить поддержку обновлений, которые не автоматически. Словом, в будущем, вероятно, будут поддерживаться только разные формы бесшовных обновлений.

Традиционный метод обновления имеет некоторые преимущества, такие как меньший объем памяти и, как правило, более быстрый процесс обновления. Однако использование этого метода означает, что необходимо взаимодействие с пользователем, чтобы контролировать процесс загрузки до его завершения.

Для того, чтобы Google заставила Samsung использовать обновления по принципу автоматического, включение бесшовных обновлений должно стать частью требований к совместимости Android или быть обязательным из-за лицензионных соглашений GMS (Google Mobile Services) для доступа к приложениям Google. Хотя компания приступила к выполнению этих требований после выпуска Android 13, в конце концов, она не смогла их выполнить. Как следствие, смартфоны Galaxy от Samsung продолжают упускать возможность беспрепятственного обновления.

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