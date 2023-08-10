Новолуние во Льве перевернет жизнь четырех знаков зодиака: их ждут большие перемены

Новолуние во Льве, которое достигнет пика 16 августа 2023 года, заставит многих задуматься, в правильном направлении ли они двигаются. Этот период напомнит о том, что стоит бороться за свою правду и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

По словам астрологов, большие перемены ждут Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. Им нужно быть открытыми к новым вызовам и чаще прислушиваться к своему сердцу.

Телец (19 апреля – 21 мая)

Новолуние во Льве заставит вас взять на себя другую роль, чем раньше – вы можете открыть для себя новый путь. Вы перестанете ждать разрешения и начнете жить той жизнью, о которой мечтали. Для некоторых Тельцов это будет означать переезд. Что бы ни случилось, ожидайте, что всеобщее внимание будет приковано к вам, но не беспокойтесь об этом. Это ваш момент, чтобы показать другим, какова ваша правда. Поступайте по совести.

Лев (22 июля – 22 августа)

Вы почувствуете прилив уверенности, идеальный для начала чего-то нового. Возможно, пришло время сменить работу или сделать важный шаг в отношениях со второй половинкой. Львам удастся реализовать то, что длительное время откладывали на потом. Так что не стесняйтесь принимать решения, думая о собственном счастье. Начинается "белая полоса".

Скорпион (21 октября – 22 ноября)

Ближе к фазе новолуния вы получите большую известность. Эта фаза осветит ваш 10-й дом карьеры. Это идеальное время, чтобы начать проект, о котором вы давно мечтали. Новолуние намеренно вытолкнет вас из вашей зоны комфорта, ведь у успеха есть цена. Однако это сулит большие доходы в будущем. Также у одиноких появится шанс найти вторую половинку.

Водолей (19 января – 20 февраля)

Новолуние во Льве сделает тему отношений приоритетной, Солнце и Луна объединятся в вашем седьмом доме. Лев – ваш зодиакальный контраст, поэтому вы можете чувствовать себя некомфортно в его энергетике, однако противоположные вибрации заставят вас изменить свое поведение. У одиноких появится шанс завести бурный роман, который перерастет в длительные отношения, а те, кто в паре, могут решиться на пополнение в семье.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.