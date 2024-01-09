Остерегайтесь препятствий: названы самые неудачные дни сентября 2024

В сентябре 2024 года будут неудачные дни, когда судьба начнет подбрасывать препятствия там, где меньше всего этого ждали. Читайте детальнее!

Вот самые неудачные дни сентября 2024 года:

4 сентября,

13 сентября,

22 сентября.

4 сентября будет накапливаться плохая энергетика. Прежде всего, это будет связано с нумерологическим числом 3, которое будет управлять этим днем. В результате можно попасть в беду

13 сентября надо учитывать как вибрации 3 и 4, так и несчастливого 13. Этот день будет полностью доминировать над нами и заставит нас потерять силы. И хотя на этот раз астрологический прогноз благоприятен, надо учитывать, что судьба нас не пощадит, и невезение начнет подстерегать на каждом шагу.

22 сентября небеса будут не на нашей стороне и наши крылатые друзья забудут о нас. Поэтому в придется столкнуться с вибрациями нумерологических чисел 3 и 4 и, к сожалению, мы увидим только их отрицательные стороны. Кроме того, в этот день начнётся астрономическая осень, что может нас еще больше угнетать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.