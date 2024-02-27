Плюсы и минусы ламинирования ресниц: что нужно знать перед процедурой

Вы не знаете, стоит ли делать ламинирование ресниц? UAportal рассказал подробнее о преимуществах и недостатках этой процедуры.

Плюсы ламинирования ресниц

Ламинирование помогает подчеркнуть естественную красоту ресниц, делая их более густыми и темными. Это экономит время утром, потому что не нужно наносить тушь.

Эффект от ламинирования ресничек может длиться несколько недель, что избавляет от необходимости постоянно наносить традиционные средства для макияжа, поэтому обеспечивает долговременное удобство.

Процедура ламинирования ресниц неинвазивна и безболезненна, что делает ее удобным вариантом для тех, кто хочет улучшить внешний вид своих.

Минусы ламинирования ресниц

Перед процедурой важно пройти аллергическую пробу, поскольку одним из недостатков ламинирования ресниц является возможность аллергических реакций на продукты, используемые во время процедуры.

Чтобы продлить эффект, необходим уход, например, не использовать средства на масляной основе на ресницах и использовать специальные средства для их питания.

Стоимость процедуры, особенно если учесть необходимость повторных визитов для поддержания результата со временем, относительно высока.

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