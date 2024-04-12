Подсказки от экспертов: как правильно посадить ирисы для красочного сада

Ирисы имеют потрясающее разнообразие цветов, что придает красоте любой клумбе. UAportal подготовил советы по посадке и выращиванию данных цветов.

Ирисы можно разделить на два типа: усатые и безусые. Цветы с усами характеризуются толстыми, волнистыми лепестками, напоминающими по форме хохолок.

Времени для посадки ирисов

Высаживать ирисы можно с ранней весны до осени. Однако важно отметить, что безусые ирисы менее устойчивы к пересушиванию корней. Для обеспечения их благополучия рекомендуется сажать их в открытый грунт и укрывать мульчей для удержания влаги.

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Посадку ирисов можно начинать уже в апреле. Однако, если сохраняются холодные температуры, желательно отложить высадку на конец апреля, когда температура стабилизируется выше 10°C. Кроме того, очень важно выбрать подходящее место для ирисов, избегая участков, подверженных ветрам и сквознякам.

Подготовка и высадка

Выкопайте небольшие ямки с центральными бугорками, куда будут помещены корни цветов. Помните, что глубина ямки не должна превышать 3 сантиметра. Соблюдайте расстояние 50 сантиметров между каждым растением ириса.

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