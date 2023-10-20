Помощь окружающим и связь ждут трех знаков зодиака: Гороскоп на 21-22 октября

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Овнов и Близнецов на выходные 21-22 октября. Эти прогнозы проливают свет на то, как чувствительность, эмпатия и исцеление проявляются в жизни трех знаков.

Весы

Весы могут обнаружить, что полагаются на свою чувствительность и эмпатию в общении с другими людьми. Следует воспользоваться этой возможностью, чтобы предложить поддержку и утешение тем, кто в этом нуждается. Следует проявить свою сострадательную натуру и позволить ей засиять.

Весы могут ожидать положительных результатов в отношениях и социальном взаимодействии. Способность слушать и понимать других позволит легко вести сложные разговоры. Это прекрасное время для того, чтобы наладить какие-либо напряженные отношения и найти общий язык.

Овен

Овнам гороскоп подразумевает возможности для личностного роста и самоанализа. Это время, чтобы сосредоточиться на своих потребностях и желаниях. Следует найти момент, чтобы оценить свои цели и внести необходимые коррективы. Возможно, они ощутят необходимость отойти от определенных ситуаций и оценить влияние на общее самочувствие.

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Для Овнов хороший период для того, чтобы расставить приоритеты в заботе о себе. Следует обращать внимание на любые тонкие знаки, которые может подавать организм, и принимать необходимые меры для их устранения. Занятия, приносящие радость и расслабление, помогут омолодить дух.

Близнецы

Близнецам гороскоп предлагает шанс протянуть руку помощи другим. У них есть естественная способность оказывать положительное влияние на жизнь людей, поэтому рекомендуется воспользоваться этой возможностью. Коммуникативные навыки и быстрое мышление позволят оказывать дельные советы и поддержку.

Универсальность и адаптивность Близнецов будут проявляться, когда они будут решать разные задачи и проблемы. Следует быть открытыми к нуждам окружающих и предлагать свою помощь там, где она нужна.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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