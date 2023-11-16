Привлекают удачу и придают сил! Названы "магические" цвета для всех знаков зодиака
У каждого представителя зодиакального круга есть свой цвет, который является источником огромной энергии и способен привлечь удачу в жизнь. Некоторые люди, зная, что существуют "магические" цвета, выбирают на их основе одежду. Другие же ориентируются только на свои предпочтения.
По словам астрологов, цвета – это определенные частоты, которые оказывают магическое воздействие на наше тело и отражают невидимые вибрации. Благодаря им укрепляются наши важнейшие черты характера.
Когда мы окружаем себя счастливыми для нас цветами, чувствуем себя сильными даже перед лицом величайших невзгод. С другой стороны, если цвет выбран неправильно, он совершенно не благоприятствует нам и превращает будни в утомительное мучение.
Счастливые цвета для разных знаков зодиака:
Овен – красный;
Телец – зеленый;
Близнецы – желтый;
Рак – белый;
Лев – золотой и оранжевый;
Дева – коричневый;
Весы – розовый;
Скорпион – черный;
Стрелец – фиолетовый;
Козерог – серый;
Водолей – синий;
Рыбы – белый.
Как сообщал UAportal, среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.