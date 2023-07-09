Пять лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо в главной роли: игра, которая поражает

В мире кино Леонардо Ди Каприо – имя известное. Начиная с прорывной роли в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа" и заканчивая оскароносной игрой в "Выжившем", он зарекомендовал себя как один из самых талантливых актеров своего поколения. UAportal подготовил список из пяти его лучших фильмов.

Начало

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 28мин

Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

В фильме "Начало" ДиКаприо играет роль Дома Кобба, опытного вора, который проникает в чужие сны, чтобы украсть их идеи. Однако ему предоставляется шанс искупить свою вину и очистить свое имя, выполнив обратную задачу – подбросив идею в сознание цели. Фильм "Начало", в котором снялись Джозеф Гордон-Левитт и Тома Харди, отправляет зрителей в захватывающее путешествие по царству снов и исследует силу подсознания.

Волк с Уолл-стрит

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: биография, комедия, криминал

Страна: США

Продолжительность: 3ч

Год: 2013

Продюсер: Мартин Скорсезе

Основанный на реальной истории Джордана Белфорта, фильм "Волк с Уолл-стрит" рассказывает о взлете и падении биржевого маклера, который становится замешанным в коррупции и мошенничестве на Уолл-стрит. Ди Каприо играет Белфорта, и его яркое выступление принесло ему премию "Золотой глобус". В фильме снимается звездный состав, включая Джона Хилла и Марго Робби, и это энергичный, стремительный взгляд на излишества финансового мира 1980-х годов.

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Джанго освобожденный

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Драма, Вестерн

Страна: США

Продолжительность: 2ч 45мин

Год: 2012

Продюсер: Квентин Тарантино

Действие фильма "Джанго освобожденный" происходит на американском Юге в 1850-х годах и повествует об освобожденном рабе Джанго, который объединяется с охотником за головами, чтобы спасти свою жену от жестокого владельца плантации. Ди Каприо играет злодея Кэлвина Кэнди, и его образ получил признание критиков. Фильм снят режиссером Квентином Тарантино с участием звезд, включая Джейми Фокса и Кристофа Вальца.

Отступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Криминал, Драма, Триллер

Страна: США, Гонконг

Продолжительность: 2ч 31мин

Год: 2006

Продюсер: Мартин Скорсезе

Фильм "Отступники" рассказывает о двух агентах под прикрытием – один работает на полицию, другой – на криминального босса, – которые пытаются перехитрить друг друга. ДиКаприо играет роль Билли Костигана, полицейского, который работает под прикрытием, чтобы внедриться во внутренний круг известного гангстера. Фильм, в котором также снялись Мэтт Дэймон и Джек Николсон.

Титаник

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 3ч 14мин

Год: 1997

Продюсер: Джеймс Кэмерон

"Титаник" – это классический фильм, рассказывающий историю богатой женщины Роуз, которая влюбляется в бедного художника Джека на борту злополучного корабля "Титаник". ДиКаприо играет обаятельного и романтичного Джека, а его игра с Кейт Уинслет сделала этот фильм мировой сенсацией. Эпическая история о любви и потере на фоне одного из самых трагических событий в истории – обязательный к просмотру фильм для каждого любителя кино.

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