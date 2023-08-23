Ретроградный Меркурий ударит по трем знакам зодиака: их ждут неприятности

Ретроградный Меркурий в Деве с 23 августа по 15 сентября испортит жизнь трем уроженцам зодиакального круга. Они столкнутся с множеством проблем, которые затронут все сферы. По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Девы и Стрельцы.

Близнецы

Близнецов ждет очень напряженное время – все, что они будут говорить и делать, обернется против них, даже если намерения были благими. Уроженцев знака начнут преследовать проблемы на работе: возможен срыв важного контракта, технические сбои и т.д. Это не только подпортит репутацию, но и ударит по карману. Близнецы останутся без премии и могут попасть под сокращение.

Дева

Конфликты и недопонимания "проклятием" Дев в ближайшие недели. Уроженцы знака потеряют почву под ногами. Сильнее всего пострадает финансовая сфера и отношения со второй половинкой. Ретроградный Меркурий научит Дев просить о помощи в периоды сильнейшего стресса, хотя обычно они сами спасают других. Им пока придется смириться с новой ролью.

Стрелец

Все планы Стрельцов рухнут из-за неожиданных событий – будет отменена важная поездка, на которую уроженцы знака возлагали большие надежды. Отношения со второй половинкой также окажутся очень напряженными, даже мелкая ссора способна привести к расставанию. Ретроградный Меркурий заставит Стрельцов задуматься, в правильном направлении ли они двигаются.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.