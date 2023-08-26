Сентябрь подарит новые возможности: гороскоп на первый месяц осени для всех знаков зодиака

Сентябрь 2023 года окажется судьбоносным месяцем для всех уроженцев зодиакального круга. Астрологи утверждают, что грядут большие перемены в лучшую сторону – и эти возможности нельзя упустить. Читайте детальнее, что ждет именно вас.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Одинокие уроженцы этого знака зодиака наконец найдут настоящую любовь. Они смогут довериться второй половинке и начнут строить действительно гармоничные отношения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы будут много работать – им поступят интересные предложения, способные кардинально изменить жизнь. Однако после эйфории наступит первая усталость, нельзя забывать об отдыхе.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Скорпионы могут сменить работу или место жительства. И хотя будет страшно совершить такой шаг, уроженцы знака уверены, что пришло время действовать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы будут влюблены по уши – одинокие уроженцы знака встретят человека, который по-настоящему вскружит им голову. И эта история имеет все шансы на хеппи-энд.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги могут совершить карьерный рывок, о котором давно мечтали. Уроженцам знака стоит отпустить страхи и двигаться к цели – все получится.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Перед уроженцами этого знака зодиака откроются перспективы карьерного роста – им нужно использовать возможности, которые дарит судьба. Доходы заметно вырастут.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы будут подводить итоги своих достижений и строить планы на будущее. Их ждут перемены как на работе, так и в личной жизни. Но в первую очередь, стоит позаботиться о своем здоровье.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны смогут осуществить свою давнюю мечту, чего бы она не касалась. Для уроженцев знака наступает благоприятное время, когда получаться будет все.

Телец (20 апреля – 21 мая)

Тельцы почувствуют явную потребность сбавить скорость и отдохнуть. Медитация, йога, прогулки, изменение рациона питания – это именно то, что им нужно в сентябре.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждут перемены в личной жизни – речь может идти о браке, появлении ребенка или наоборот разводе. Уроженцам знака нужно принимать взвешенные решения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки, которые умеют из любой ситуации выйти без потерь, решат в сентябре множество трудных задач. Более того, они заведут знакомства, которые понадобятся в будущем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов в сентябре ждут большие приключения – вероятно, они отправятся в путешествие, о котором давно мечтали. Это подарит множество ярких эмоций.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.