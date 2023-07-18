Топ-5 фильмов о супергероях: обязательны для просмотра всем, кто любит фантастику
В последнее время фильмы о супергероях стали одними из самых популярных зрителей во всем мире. UAportal подготовил топ-5 лучших фильмов о супергероях, которые вы точно должны посмотреть.
"Веном"
Рейтинг IMDb: 6.7
Жанр: Боевик, ужасы, фантастика
Страна: США
Продолжительность: 112 мин
Год: 2018
Продюсер: Ави Арад, Мэтт Толмач, Эми Паскаль
Журналист Эдди Брок случайно становится носителем инопланетного симбионта, который наделяет его невероятными способностями. Теперь главный герой должен остановить злодея Карлтона Дрейка, стремящегося использовать мутантов в своих целях.
"Аквамен"
Рейтинг IMDb: 6.9
Жанр: Экшн, фантастика, приключения
Страна: США
Продолжительность: 143 мин
Год: 2018
Продюсер: Питер Сафран, Роб Коуэн
Главный герой фильма – Артур Карри, полуатлантийский принц, борющийся со своим сводным братом Ормом за трон Атлантиды. Сможет ли парень победить злодея и объединить подводный и надводный мир?
"Человек-паук: Через вселенные"
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: Комедийный боевик
Страна: США
Продолжительность: 117 мин
Год: 2018
Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль, Ави Арад
Майлз Моралес, подросток, который становится Человеком-пауком, отправляется в невероятное путешествие сквозь Вселенную, в которой объединяется с другой группой "Суперпауков" из разных измерений. Вместе они должны остановить угрозу у всех этих реальностях.
"Капитан Марвел"
Рейтинг IMDb: 6.9
Жанр: Фантастика, экшн, приключения
Страна: США
Продолжительность: 123 мин
Год: 2019
Продюсер: Кевин Фейдж
Кэрол Денверс, бывшая летчица Воздушных сил США, которая становится супергероиней. Ее еще называют Капитаном Марвелом. Она отправляется в путешествие, чтобы узнать свое прошлое и остановить межгалактическую войну между двумя инопланетными расами.
"Мстители: Финал"
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: Экшн, приключения, фантастика
Страна: США
Продолжительность: 181 мин
Год: 2019
Продюсер: Кевин Фейдж
Выжившие мстители объединяются, чтобы попытаться исправить все, что сделал Танос в предыдущем фильме. Для этого герои отправляются в путешествие во времени, чтобы собрать Камни Бесконечности, которые позволят им препятствовать действиям Снапа, уничтожившего половину всего живого во Вселенной.
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