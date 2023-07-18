Топ-5 фильмов о супергероях: обязательны для просмотра всем, кто любит фантастику

В последнее время фильмы о супергероях стали одними из самых популярных зрителей во всем мире. UAportal подготовил топ-5 лучших фильмов о супергероях, которые вы точно должны посмотреть.

"Веном"

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: Боевик, ужасы, фантастика

Страна: США

Продолжительность: 112 мин

Год: 2018

Продюсер: Ави Арад, Мэтт Толмач, Эми Паскаль

Журналист Эдди Брок случайно становится носителем инопланетного симбионта, который наделяет его невероятными способностями. Теперь главный герой должен остановить злодея Карлтона Дрейка, стремящегося использовать мутантов в своих целях.

"Аквамен"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Экшн, фантастика, приключения

Страна: США

Продолжительность: 143 мин

Год: 2018

Продюсер: Питер Сафран, Роб Коуэн

Главный герой фильма – Артур Карри, полуатлантийский принц, борющийся со своим сводным братом Ормом за трон Атлантиды. Сможет ли парень победить злодея и объединить подводный и надводный мир?

"Человек-паук: Через вселенные"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Комедийный боевик

Страна: США

Продолжительность: 117 мин

Год: 2018

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль, Ави Арад

Майлз Моралес, подросток, который становится Человеком-пауком, отправляется в невероятное путешествие сквозь Вселенную, в которой объединяется с другой группой "Суперпауков" из разных измерений. Вместе они должны остановить угрозу у всех этих реальностях.

"Капитан Марвел"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Фантастика, экшн, приключения

Страна: США

Продолжительность: 123 мин

Год: 2019

Продюсер: Кевин Фейдж

Кэрол Денверс, бывшая летчица Воздушных сил США, которая становится супергероиней. Ее еще называют Капитаном Марвелом. Она отправляется в путешествие, чтобы узнать свое прошлое и остановить межгалактическую войну между двумя инопланетными расами.

"Мстители: Финал"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Экшн, приключения, фантастика

Страна: США

Продолжительность: 181 мин

Год: 2019

Продюсер: Кевин Фейдж

Выжившие мстители объединяются, чтобы попытаться исправить все, что сделал Танос в предыдущем фильме. Для этого герои отправляются в путешествие во времени, чтобы собрать Камни Бесконечности, которые позволят им препятствовать действиям Снапа, уничтожившего половину всего живого во Вселенной.

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