Топ-5 лучших фильмов с Робертом Дауни-младшим: обязательны к просмотру
За свою тридцатилетнюю карьеру Роберт Дауни-младший стал всемирно известен благодаря своему безупречному актерскому мастерству и яркой личности. UAportal подготовил топ-5 лучших фильмов с этим артистом, которые обязательно нужно посмотреть любому поклоннику киноиндустрии.
"Железный человек"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 6мин
Год: 2008
Продюсер: Кевин Фейдж
Главный герой – Тони Старк, миллиардер-промышленник и гениальный изобретатель, похищаемый и заставляющий создать разрушительное оружие. Он разрабатывает высокотехнологичные доспехи и убегает из плена, став железным человеком. Однако вскоре Тони замечает зловещий заговор, угрожающий миру. Он должен использовать свой новый костюм, чтобы спасти человечество.
"Мстители: Финал"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Экшн, Приключения, Драма
Страна: США
Продолжительность: 3ч 1мин
Год: 2019
Продюсер: Кевин Фейдж
Это эпическое завершение саги "Бесконечность" кинематографической вселенной Marvel. Роберт Дауни-младший снова превратится в Тони Старка/Железного человека, жертвующего своей жизнью, чтобы спасти вселенную от злодея Таноса. В фильме снялся весь звездный состав супергероев. Так что лента стала одним из самых кассовых фильмов всех времен.
"Шерлок Холмс"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Боевик, Приключения, Криминал
Страна: США
Продолжительность: 2ч 8мин
Год: 2009
Продюсер: Джоэл Сильвер
В этой экранизации классических рассказов Роберт Дауни-младший играет роль Шерлока Голмса, гениального детектива, известного своим дедуктивным соображениям и острым умом. Вместе со своим верным напарником, доктором Джоном Ватсоном, он должен раскрыть серию взаимосвязанных преступлений, угрожающих безопасности Лондона.
"Чаплин"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: биография, комедия, драма
Страна: Великобритания, Япония, США, Италия, Франция
Продолжительность: 2ч 23мин
Год: 1992
Продюсер: Ричард Аттенборо
Это биографический фильм, рассказывающий историю Чарли Чаплина, одного из самых любимых актеров и комиков всех времен. Роберт Дауни-младший потрясающе играет главную роль, показывая жизнь Чаплина, его борьбу и успехи в индустрии развлечений.
"Солдаты неудачи"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Экшн, Комедия
Страна: США, Великобритания, Германия
Продолжительность: 1ч 47мин
Год: 2008
Продюсер: Стюарт Корнфелд
Это острая сатира о группе актеров, снимающая фильм о войне во Вьетнаме. Роберт Дауни-младший перевоплощается в Кирка Лазаруса, австралийского актера, подвергающегося противоречивой операции, чтобы сыграть чернокожего персонажа. Фильм является смелым взглядом на киноиндустрию и ее многочисленные причуды и глупости.
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