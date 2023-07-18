Топ-5 лучших мультфильмов: идеальные варианты для семейного просмотра

Киновечер – отличный способ провести время с близкими людьми. Иногда трудно подобрать мультик, который понравится как малышам, так и взрослым. UAportal подготовил пять вариантов, точно понравившихся всем членам семьи.

"Вперед"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2020

Продюсер: Кори Рэй

Это душевный анимационный мультфильм о двух братьях-эльфах, отправляющихся в волшебное путешествие, чтобы на один день вернуть к жизни своего умершего отца. По пути они встречают мифические существа, а также осознают истинное значение семьи.

"Тролли. Мировой тур"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2020

Продюсер: Джина Шей

Это музыкальный приключенческий мультфильм, в котором Розочка и Квитан отправляются в путешествие, чтобы спасти музыку. Они должны объединить разные племена троллей, чтобы остановить королеву Рокс, которая планирует уничтожить все музыкальные жанры, кроме года.

"Душа"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2020

Продюсер: Дана Мюррей

В центре внимания – история Джо Гарднера, учителя оркестра средней школы, мечтающего стать джазовым музыкантом. Упав в люк, он попадает в сюрреалистический мир, где должен помочь душе найти свое предназначение.

"Райя и последний дракон"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимационный, Экшн, Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2021

Продюсер: Оснат Шурер

Рая, девушка-воин из королевства Кумандра, отправляющаяся в путешествие, чтобы найти последнего дракона и спасти свой народ от зловещих чудовищ Друнов. Однако сделать это труднее, чем казалось вначале. Справится ли девушка с этими опасностями?

"Лука"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2021

Продюсер: Андреа Уоррен

Сюжет мультфильма разворачивается в маленьком итальянском городке на Ривьере. Лука и его друг Альберто, на самом деле морские чудовища в человеческом облике, отправляются в летнее приключение, наполненное джелато, пастой и поездками на Vespa.

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