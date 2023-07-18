Топ-5 лучших мультфильмов: идеальные варианты для семейного просмотра
Киновечер – отличный способ провести время с близкими людьми. Иногда трудно подобрать мультик, который понравится как малышам, так и взрослым. UAportal подготовил пять вариантов, точно понравившихся всем членам семьи.
"Вперед"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2020
Продюсер: Кори Рэй
Это душевный анимационный мультфильм о двух братьях-эльфах, отправляющихся в волшебное путешествие, чтобы на один день вернуть к жизни своего умершего отца. По пути они встречают мифические существа, а также осознают истинное значение семьи.
"Тролли. Мировой тур"
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 30мин
Год: 2020
Продюсер: Джина Шей
Это музыкальный приключенческий мультфильм, в котором Розочка и Квитан отправляются в путешествие, чтобы спасти музыку. Они должны объединить разные племена троллей, чтобы остановить королеву Рокс, которая планирует уничтожить все музыкальные жанры, кроме года.
"Душа"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40мин
Год: 2020
Продюсер: Дана Мюррей
В центре внимания – история Джо Гарднера, учителя оркестра средней школы, мечтающего стать джазовым музыкантом. Упав в люк, он попадает в сюрреалистический мир, где должен помочь душе найти свое предназначение.
"Райя и последний дракон"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анимационный, Экшн, Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 47мин
Год: 2021
Продюсер: Оснат Шурер
Рая, девушка-воин из королевства Кумандра, отправляющаяся в путешествие, чтобы найти последнего дракона и спасти свой народ от зловещих чудовищ Друнов. Однако сделать это труднее, чем казалось вначале. Справится ли девушка с этими опасностями?
"Лука"
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Анимационный, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 35мин
Год: 2021
Продюсер: Андреа Уоррен
Сюжет мультфильма разворачивается в маленьком итальянском городке на Ривьере. Лука и его друг Альберто, на самом деле морские чудовища в человеческом облике, отправляются в летнее приключение, наполненное джелато, пастой и поездками на Vespa.
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