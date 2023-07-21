Топ-5 самых интересных фильмов последних лет о космических путешествиях: обязательны для просмотра

Отправьтесь в космическое приключение с этими пятью фильмами

Фильмы о космических путешествиях всегда занимали особое место в сердцах кинозрителей. UAportal подготовил пять обязательных для просмотра киношедевров по этой тематике. Отправляйтесь в путь в самые дальние уголки Вселенной с этими фильмами.

"К звездам"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Научная фантастика, драма

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2019

Продюсер: Джеймс Грэй

Астронавт Рой Макбрайд отправляется на поиски своего отца в дальние уголки Солнечной системы. Все больше углубляясь в космос, он разгадывает тайну, угрожающую существованию человечества.

"Человек на Луне"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Историческая драма

Страна: США

Продолжительность: 2ч 21мин

Год: 2018

Продюсер: Дэмьен Шазелл

Астронавт Нил Армстронг отправляется в историческую миссию, чтобы стать первым человеком, ступившим на Луну. Столкнувшись с многочисленными препятствиями и личными трудностями, он становится символом надежды и мужества для людей во всем мире.

"Высшее общество"

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Триллер, фантастика

Страна: Франция, Германия, Великобритания, Польша, США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2018

Продюсер: Клер Дени

Группе приговоренных к смертной казни преступников пообещали свободу за то, что она отправится космическим кораблем на задачи по исследованию черной дыры. Сталкиваясь с изоляцией, соблазном и собственной смертностью, заключенные начинают сомневаться в характере своей миссии и подлинных намерениях своих заказчиков.

"Полночное небо"

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2020

Продюсер: Джордж Клуни

Одинокий ученый в постапокалиптической Арктике борется с течением времени, чтобы помешать команде астронавтов вернуться на Землю. Пытаясь предупредить их, он обнаруживает таинственную девушку, которая может являться спасением для человечества.

"Поколение Вояджер"

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Научная фантастика, триллер

Страна: США, Великобритания, Чехия, Румыния

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2021

Продюсер: Нил Бергер

Группа молодых людей отправляется на колонизацию новой планеты. Когда герои начинают испытывать странные побочные эффекты от своего лекарства, они погружаются в хаос и насилие, что ставит под угрозу успех их миссии и будущее человечества.

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