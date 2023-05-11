Топ-пять семейных сериалов, которые подходят для просмотра с любимыми

Семейное время бесценно, и совместный просмотр сериалов – отличный способ провести время с близкими. UAportal подготовил список из пяти лучших семейных сериалов с 2010 по 2015 год, которые настоятельно рекомендуется смотреть всем возрастам.

Клуб нянь

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедия, Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1 сезон, 10 эпизодов

Год: 2019

Продюсер: Рэйчел Шукерт

"Клуб нянь" – это душевный сериал о группе школьников, которые открывают бизнес по присмотру за детьми. Сериал исследует проблемы взросления и важность дружбы.

Алекса и Кэти

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедия, Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 39 эпизодов

Год: 2018-2020

Продюсер: Хизер Вордхэм

"Алекса и Кэти" – это душевный комедийный сериал рассказывает о жизни двух лучших подруг, которые вместе учатся в средней школе. Сериал исследует темы дружбы, семьи и преодоления трудностей.

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Просто добавь магии

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедия, Семейный, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 4 сезона, 51 эпизод

Год: 2015-2020

Продюсер: Джо Нуссбаум

"Просто добавь магии" – это волшебный сериал о трех лучших друзьях, которые раскрывают секреты поваренной книги, способной исполнять желания. Сериал исследует темы дружбы, приключений и взросления.

Целебные силы Чувака

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедия, Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1 сезон, 8 эпизодов

Год: 2020

Продюсер: Эрика Спэйтс

"Целебные силы Чувака" – это душевный сериал об 11-летнем мальчике по имени Ной, страдающем социальным тревожным расстройством. С помощью своей собаки-эмоциональной поддержки Чувака Ной преодолевает трудности средней школы и учится преодолевать свои страхи.

Серия несчастливых событий

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Приключения, Комедия, Драма

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 25 эпизодов

Год: 2017-2019

Продюсер: Барри Зонненфельд

"Серия несчастливых событий" – это мрачноватый комедийный сериал о сиротах Бодлер, которые путешествуют по коварному миру своего дальнего родственника, графа Олафа. Сериал исследует темы семьи, потери и стойкости.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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