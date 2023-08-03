Три знака зодиака – любимцы судьбы: беды обходят их стороной

Некоторые люди – настоящие счастливчики, которые даже из неприятностей выходят без потерь. Кажется, что они находятся под особенной защитой высших сил, и это действительно так. По словам астрологов, главными любимчиками судьбы являются Тельцы, Близнецы и Стрельцы.

Телец

Телец – прирожденный счастливчик и избранник судьбы. Звезды предсказывают ему счастье с самого рождения. На успех уроженцев знака также влияет терпение, трудолюбие, оптимизм и обаяние. Вот почему Тельцы могут творить, что хотят, и выходить сухими из воды. Их любит удача.

Близнецы

Близнецы добиваются успеха в жизни благодаря своей воле к борьбе и позитивному настрою. В них много хитрости, находчивости и обаяния, которые помогают им выскользнуть из любого затруднительного положения. Они могут отмахнуться от любой темы шуткой или комплиментом. Близнецы – любимцы и неутомимые кокетки, которым многое сходит с рук.

Стрелец

Стрелец не любит скуки и рутины, поэтому часто придумывает себе развлечения. Уроженцы знака действуют спонтанно, из-за чего могут попадать в не слишком приятные для себя ситуации. Однако изобретательность, обаяние и приобретенный опыт помогают им выйти из неприятностей невредимыми. Стрелец – это баловень судьбы и самый удачливый знак зодиака, который руководствуется девизом "кто не рискует, тот не выигрывает".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.