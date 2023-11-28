Три знака зодиака найдут отдых и релаксацию: Гороскоп на конец ноября

UAportal подготовил гороскоп для Рака, Скорпиона и Рыб на ноябрь. Эти знаки зодиака могут расслабиться и восстановить силы в течение месяца.

Рак

Ракам рекомендуется отдаться мерам, способствующим расслаблению, например, приему длинных ванн, практике осознанности или медитации, а также проведению качественного времени с близкими. Нужно создать спокойную среду, которая позволит расслабиться и перезарядиться, поставить во главу угла свое самочувствие и сделать заботу о себе приоритетом.

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Скорпион

Скорпионам следует подумать о новых хобби или заняться творчеством, например рисованием, литературой или игрой на музыкальном инструменте. Это не только обеспечит расслабление, но позволит погрузиться в свои эмоции и исследовать свое настоящее "я". Кроме того, времяпрепровождение на природе или занятие физическими упражнениями, такими как йога, могут помочь высвободить отложенные эмоции и достичь душевного покоя.

Рыбы

Рыбам пора расслабиться и отдохнуть. Нужно позаботиться о своем разуме, теле и душе, заняться делами, приносящими радость и покой. Следует отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на самоанализе. Придавая приоритет расслаблению, обнаруживается новое чувство внутреннего покоя и ясности.

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