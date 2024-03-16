Три знака зодиака необычным образом подойдут к отдыху: гороскоп на 16-17 марта

UAportal подготовил гороскоп для Рака, Льва и Девы на 16-17 марта. Узнайте, как уникальные виды деятельности помогут расслабиться этим трем знакам зодиака на выходных.

Рак

В период отдыха и досуга рожденные под знаком Рака найдут утешение во времяпрепровождении у водоемов, например, на пляже или спокойном озере. Творческие хобби, такие как рисование или писание, помогут успокоить их эмоции в это время. Расслаблению будет способствовать общение с друзьями и любимыми людьми, проводящими время с удовольствием.

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Лев

Для Львов выходные станут возможностью предаться мероприятиям, которые разжигают их страсти и творческие способности. Участие в приключениях на свежем воздухе, таких как пешие прогулки или исследование естественных троп, подарит острые ощущения и расслабления. Посещение художественных мероприятий, таких как музыкальные концерты или художественные выставки, вдохновит и восстановит их дух.

Дева

В период отдыха и досуга Девы найдут утешение в занятиях, позволяющих им тщательно организовывать и планировать, например, в уборке своего жилого пространства или составлении подробных списков дел на следующую неделю. Занятия хобби, способствующие умственной стимуляции, например чтение или разгадывание головоломок, дают ощущение расслабления, позволяя им сосредоточиться и успокоить свой занятый разум. Посещение занятий йогой или мягкие физические упражнения также помогут Девам обрести покой и снять стресс.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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