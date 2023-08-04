Три знака зодиака постоянно жалуются на все: это делает их 'токсическими'

Жаловаться на все вокруг – это плохая привычка, которая определенно может отбить желание у других общаться с таким человеком. По словам астрологов, среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которые любят критиковать и находить то, что их не устраивает.

Стрелец

Стрелец – это знак зодиака, который прямо говорит о своем мнении. Для него не проблема выразить свою позицию, причем довольно резко. Уроженцы знака часто считают себя лучше других, поэтому то и дело жалуются на кого-то. Если Стрельцы долго ни о ком плохо не отзывались, что-то с ними не так!

Рак

Раки считают, что нельзя держать негативные эмоции в себе, а поэтому жалуются на жизнь всем, кто готов им уделить хотя бы пару минут. В их случае жалобы – это прежде всего защитный механизм. Однако такое поведение отталкивает от уроженцев знака людей и мешает им как в личной жизни, так и на работе.

Девы

Дева – настоящий перфекционист. Все, что уроженцы знака делают в своей жизни, должно быть идеальным. Поэтому, когда у них что-то не получается, они сразу начинают ныть, жаловаться и бормотать о том, что не так. Даже самая маленькая деталь может вывести их из равновесия.

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