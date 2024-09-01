Три знака зодиака ждут большие проблемы в сезон Дев: вот кто в зоне риска

Сезон Дев, который продлится до конца сентября 2024 года, принесет большие проблемы трем уроженцам зодиакального круга. По словам астрологов, в зоне риска Овны, Весы, Стрельцы. Читайте детальнее!

Овен

Овны на протяжении всего сезона Девы будут чувствовать давление, которое кто-то или что-то начнет на них оказывать. Уроженцы знака будут злиться и вымещать негатив на всех вокруг. К сожалению, обстоятельства окажутся сильнее их. Пришло время взглянуть в лицо реальности и принять вещи такими, какие они есть.

Весы

Весам наконец-то придется столкнуться с прошлым. На данный момент они отложили размышления об этом, но в конечном итоге придется принять важные решения. Весы впадут в ностальгическое настроение и переживут горечь поражения, но это пойдет им на пользу. Как только сезон Девы закончится, Весы смогут вздохнуть с облегчением и начать все с чистого листа.

Стрелец

Стрельцам придется столкнуться с новыми обязанностями и проблемами. В сезон Девы им будет сложно во всем этом сориентироваться и взглянуть в лицо реальности. Тем более, что судьба начнет ставить на пути препятствия. Стоит проявить терпение и настойчивость, и после сезона Девы все станет проще.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.