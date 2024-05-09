В какие даты нужно пересаживать рассаду кабачков для наилучшего урожая

Кабачки известны своей урожайностью и неприхотливостью в уходе, что делает их популярным выбором для многих садоводов. Однако важно понимать оптимальное время для посева и то, как ухаживать за рассадой. UAportal поделился советами и назвал даты, на которые следует обратить внимание.

Пересадка и правильный уход

Созревшую и устойчивую рассаду можно пересаживать на открытые грядки после 25 мая. По лунному календарю оптимальными датами для пересадки являются 30, 31 мая, а также 1, 2 и 5 июня. Кроме того, очень важно обеспечить необходимый уход за растущими саженцами.

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Примерно через 2-3 недели после пересадки следует провести первую подкормку. Выбирайте компост или разведенный водой раствор перегноя для содействия здоровому росту.

Преимущества выращивания рассады

Пожалуй, наиболее весомым преимуществом выращивания кабачков из рассады является возможность наслаждаться более ранним урожаем. Выбрав рассадный способ выращивания, можно получить урожай примерно на 3-4 недели раньше запланированного срока.

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