Ваш партнер верен вам или нет? Нумерология расскажет все: понадобится пять минут

Нумерология может указать на предрасположенность человека к предательству, утверждают специалисты по звездам. По их словам, для начала нужно рассчитать нумерологическую вибрацию партнера, сложив все числа из дат рождения.

Если результат двузначный, нужно сложить его еще раз. Например, человек, родившийся 1 марта 1979 года, должен выполнить операцию: 1+3+1+9+7+9=30. Итого число жизненного цикла – 3.

Жизненный цикл: 1

Такой человек не является легким партнером, поскольку очень властный и любит всем управлять. У него переменчивое настроение – и под влиянием момента он может предать свою вторую половинку.

Жизненный цикл: 2

Двойка доверчива и наивна. Она мечтает о большой любви и слишком часто прощает. Такой человек ценит теплоту стабильных отношений и не принимает решений под влиянием момента. Если он любит, то это навсегда.

Жизненный цикл: 3

Нумерологическая тройка верна, но придирчива. Никто на самом деле не знает, чего хотят такие люди. Может получиться так, что тройка прервет длительные отношения в один день только для того, чтобы закрутить новый роман.

Жизненный цикл: 4

Для четверки любовь не шутка. В чувствах она очень рассудительна, а в жизни руководствуется больше разумом, чем сердцем. К сожалению, случается так, что тройка решает завести интрижку. В таком случае она будет предусмотрительной и сделает все, чтобы партнер не узнал об этом.

Жизненный цикл: 5

Пятерка очень спонтанна, но она не может говорить о своих чувствах. В отношениях ей нужна свобода, иначе измен не избежать.

Жизненный цикл: 6

Для нумерологической шестерки любовь – это весь мир. Отношения и семья у таких людей на первом месте, они никогда не пойдут на предательство.

Жизненный цикл: 7

Семерки не любят завязывать постоянные отношения. Они часто создают дистанцию ​​ с партнером, чтобы разорвать связи. Такие люди решаются на измену, если им надоедает рутина.

Жизненный цикл: 8

Для восьмерки нет промежуточных состояний – у нее может быть только "все или ничего". Она очень требовательна и имеет большие потребности, но не предаст. Если ей плохо, без раздумий прекратит отношения, чтобы начать новые.

Жизненный цикл: 9

Это свободная птица, мечтающая о большой любви. В отношениях нуждается в постоянном внимании и обожании. Без этого может пойти на измену.

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