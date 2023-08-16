Видят только плохое: названы главные пессимисты по знаку зодиака

Знак зодиака оказывает большое влияние на личность – некоторые смотрят на мир через розовые очки, а другие рождаются пессимистами. По словам астрологов, склонны видеть только плохое в жизни Раки, Весы и Водолеи.

Рак

Раки по своей природе очень чувствительные. Достаточно одной незаметной детали, чтобы испортить им настроение на весь оставшийся день. Именно поэтому людей, рожденных под этим знаком зодиака, чаще всего считают самыми большими пессимистами. Их склонность к беспокойству заставляет часто грустить.

Весы

Весы в любой ситуации сразу настраивают себя на самый худший вариант развития событий. Они предпочитают приятно удивляться, чем горько разочаровываться, поэтому в глазах многих людей выглядят необыкновенными пессимистами. На самом деле Весы чувствительны, поэтому стараются таким образом оградить себя от неприятных ситуаций. Со стороны холодный расчет различных ситуаций может восприниматься как нытье.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, обладают исключительной эмпатией. Вот почему они часто смотрят на мир и межличностные отношения пессимистично. Ко многим ситуациям они подходят консервативно из-за боязни пострадать, что некоторым может показаться пессимистичным подходом к жизни. Нельзя отрицать, что эта черта доставляет Водолеям немного хлопот, но в то же время делает их действительно особенными.

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